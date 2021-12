Gastronomie in Meerbusch : Kaffeespezialitäten aus Büderich nun auch in Düsseldorf

Sammy Issa und Justina Rokita haben sich mit dem ersten „Samyju Coffee Store“ in Düsseldorf einen weiteren Traum erfüllt. Foto: RP/SamyJu

Büderich Vom idyllisch gelegenen Gut Dyckhof ins begrünte Ingenhoven-Tal: Die Meerbuscher Kaffeerösterei Samyju hat ihren ersten Brand Store in Düsseldorf eröffnet.

Nach drei erfolgreichen Jahren in Meerbusch war die Zeit reif für den Weg über die Stadtgrenzen hinaus: Die Kaffeerösterei Samyju ist in den Kö-Bogen II in Düsseldorf eingezogen und startete dort mit einem „Soft Opening“ kurz vor Weihnachten ihren ersten Samyju Coffee Store. „Damit erfüllen wir uns einen weiteren Traum“, sagen die Gründer Justina Rokita und Sammy Issa. „Die Expansion war schon länger Teil unserer Strategie.“

Vom idyllisch gelegenen Gut Dyckhof in Büderich ins begrünte Ingenhoven-Tal – das passte. Zum einen war der Schritt in die Großstadt auch ein ausdrücklicher Wunsch ihrer Meerbuscher Kunden. „Viele arbeiten in Düsseldorf“, erzählt Justina Rokita, „wir wurden immer wieder gefragt, wann es denn unsere Kaffeespezialitäten auch dort geben würde.“ Ausschlaggebend für die Wahl des neuen Standorts war aber das Gebäude KII, das mit Europas größter Grünfassade ein Vorzeigeobjekt in Sachen Nachhaltigkeit ist.

Ein Wert, der sich unter dem Schlagwort „Coffee, but with a good purpose“ als roter Faden durch alle Unternehmensbereiche von Samyju zieht. „Das fängt bei den Kaffeebauern an, die wir sorgfältig aussuchen und fördern, geht mit der Unterstützung von Projekten vor Ort weiter und reicht bis zur Verpackung“, erläutert Justina Rokita. „Für uns ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern elementarer Bestandteil unserer Marke. Kaffeequalität und Kaffeekultur sind aus unserer Sicht untrennbar miteinander verbunden.“

Das Design im neuen Store ist bewusst minimalistisch gehalten. Hier ist der Kaffee der Star und soll seine perfekte Bühne bekommen. Fast ausschließlich wurde nachhaltiges Material verbaut: Holz, recycelbares Metall, Kork und Beton. Auf raffinierte Weise kommt Kaffeesatz zum Einsatz, bei den Lampen und sogar in den Wänden, wo er teilweise in den Belag eingearbeitet wurde. Farblich dominiert eine anheimelnde Skala von „colours of coffee“.

Neben einem umfangreichen Kaffee-Sortiment werden im KII auch besondere Kuchen wie etwa die Kombination von Schoko und Zucchini sowie hausgemachte Stullen angeboten. Wer neugierig geworden ist: Bis zum Donnerstag dieser Woche bleibt der Düsseldorfer Store von 9 bis 18 Uhr geöffnet, an Silvester bis maximal 15 Uhr. Im Januar geht es dann offiziell mit dem Betrieb los.

Die beiden Kaffee-Enthusiasten von Samyju sind in Meerbusch fest verwurzelt, hier schlägt das Herz der Rösterei. Auch wenn es vom Premium-Brand Store in Düsseldorf eines Tages noch weiter hinaus gehen sollte: An diesem Quartier wird nicht gerüttelt. Zumal Radfahrer und Spaziergänger die Coffee Day Bar am Dyckhof oft und gerne auf einen Kaffee ansteuern und die Pause bei den ersten wärmeren Sonnenstrahlen bald wieder auf der Terrasse mitten im Grünen genießen können.