Literaturauszeichnung : Eva Maria Leuenberger bekommt Düsseldorfer Poesiedebüt-Preis

Die Dichterin Eva-Maria-Leuenberger. Foto: Anja Fonseka

Düsseldorf Es ist ein gekonnt komponiertes Langgedicht, mit dem die Dichterin Eva Maria Leuenberger die Jury überzeugte: Für „dekarnation“ wird sie mit dem mit 6000 Euro dotierten Düsseldorfer Poesiedebüt-Preis geehrt.

(RP) Der mit 6000 Euro dotierte Literaturpreis fürs beste Poesiedebüt wird in diesem Jahr an Eva Maria Leuenberger gehen. Sie wird ausgezeichnet für ihren vor zwei Jahren im Droschl Verlag erschienenen Lyrikband „dekarnation“. „Ein meisterhaft komponiertes Langgedicht, in dem die vier einzelnen Kapitel wie in einem Stück klassischer Musik aufeinander bezogen sind. Bis in die Wort- und Klangebene hinein gelingt es Leuenberger, ihr Material in Schwingung zu versetzen und miteinander reagieren zu lassen, heißt es in der Begründung der Jury.

Auf diese Weise werde formal eingelöst, worum es Leuenberger auch inhaltlich ginge: um Mensch und Natur, Mensch und Landschaft in ein neues, organisches Verhältnis zueinander zu setzen. „dekarnation“ handelt – so kündigt es der Titel bereits an – von körperlichen Auflösungserscheinungen, etwa von Fleisch, das sich von Knochen löst, von Haut, die auf den Wassern treibt, von Rinde, die an ihre Stelle tritt: „du bist nur rinde, denke ich/ und berühre meinen arm.“ Entfleischlichung heißt bei Leuenberger gleichwohl alles andere als Tod, denn „die toten/ reden noch“. Gerade in der Auflösung finde Leuenberger ein Mittel, dem menschlichen Körper in natürlichen Behältnissen namens „moor“, „tal“ und „schlucht“ neue, bewegliche Formen zu verleihen“, so die Jury.

Die Dichterin Eva Maria Leuenberger wurde 1991 in Bern geboren und lebt in Biel. Sie studierte an der Universität Bern sowie an der Hochschule der Künste Bern. Sie veröffentlichte bislang unter anderem in „manuskripte“ sowie in „Literarischer Monat“. Eva Maria Leuenberger ist zweifache Finalistin des open mike in Berlin (2014 und 2017). 2016 erhielt sie zudem das „Weiterschreiben“-Stipendium der Stadt Bern.

Der Preis wird am 3. Oktober im Heine Haus Literaturhaus Düsseldorf verliehen.