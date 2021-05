Serie Parkcheck (12) : Ein Kleinod im Düsseldorfer Norden

Die Villa Lantz ist eines von mehreren historischen Gebäuden in der Parkanlage in Lohausen. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Im Park Lantz in Lohausen gibt es viel zu entdecken. Dort stehen ein seltenes Bauwerk, einige Skulpturen, aber auch viele alte Bäume.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Der Park Lantz hat eine interessante Historie, über die sich die Besucher mit Hilfe von Informationstafeln informieren können. Diese stehen am Haupteingang Lohauser Dorfstraße und am Eingang Heiligenweg. Namensgeber der Anlage ist der Industrielle, Stadtverordnete und Kaufmann Heinrich Balthasar Lantz, der den ehemaligen Rittersitz Lohausen im Jahr 1804 erwarb. Lantz, der durch Handel in den Kolonien reich geworden war, ließ ab 1805 das große Herrenhaus der Familie, die Villa Lantz, errichten. 1972 erwarb die Stadt Düsseldorf den Park, ebenso wie die anderen Lantz’schen Güter und machte 1978 nach einer Teilsanierung den inzwischen denkmalgeschützten Park für die Öffentlichkeit zugänglich.

Platz und Fülle Die 16 Hektar große Anlage im Düsseldorfer Norden ist wenig bekannt und deshalb auch bei schönem Wetter nicht überlaufen. Wer im hinteren Bereich der Anlage durch ein Tor den Park verlässt, gelangt auf Feldwege, die nach Kaiserswerth oder zum Rheindeich führen. Der Parkspaziergang kann somit beliebig verlängert werden.

Ein schmiedeeisernes Tor an der Lohauser Dorfstraße bildet den Haupteingang in den Park. Foto: Julia Brabeck

Besondere Ausstattungen Im Park gibt es einen Spielplatz mit einer großen Kletteranlage, Rutschen und einem Basketballkorb. Die Geräte sind teilweise in die Jahre gekommen und sollen deshalb auf Wunsch der Bezirkspolitiker überprüft und durch Spielgeräte für Kleinkinder ergänzt werden.

Bei Familien ist der Spielplatz beliebt, der demnächst neue Spielgeräte und Sitzgruppen erhalten soll. Foto: Julia Brabeck

Sehenswert In der Mitte des Parks, am Ende der Hauptachse steht die kleine Lantz’sche Kapelle zu. Diese wurde zum Gedenken an Mathilde Lantz 1879 erbaut, die im Alter von nur 44 Jahren starb. Solche Memorialkapellen sind selten im deutschsprachigen Raum. In NRW findet man nur noch ein weiteres vergleichbares Bauwerk. Ein Förderverein bemüht sich seit Jahren sehr rege um den Erhalt des kleinen Gotteshauses. Wer Glück hat, trifft ein Vereinsmitglied an und darf dann einen Blick in die Kapelle werfen.

Im gesamten Park kann der Besucher Skulpturen aus verschiedenen Epochen entdecken. Foto: Julia Brabeck

Veranstaltungen Im Sommer soll im Park wieder ein temporärer internationaler Skulpturenpark aufgebaut werden. Damit wird an zwei Traditionen angeknüpft. So wurde der Park in der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits mit Skulpturen ausgestattet. Ende der 1970er Jahre machte der Galerist Alfred Schmela die historische Grünanlage zu einem großen Skulpturengarten mit zahlreichen zeitgenössischen Plastiken. Die meisten davon wurden später entfernt, ebenso wie die alten Plastiken der Familie Lantz. Infos dazu finden sich in einer Broschüre, die online heruntergeladen werden kann unter www.kunstkommission-duesseldorf.de.

Die Hauptachse führt auf die Lantz’sche Kapelle zu, die nach und nach aufwendig restauriert wird. Foto: Julia Brabeck

Sitzgelegenheiten sind in der Anlage vor allen Dingen im vorderen Bereich rund um den Spielplatz vorhanden. Die Bezirksvertretung will dort noch zwei Sitzgruppen mit Tischen aufstellen lassen.

To-go-Gastronomie Verpflegung muss selber mitgebracht werden, denn im Park gibt es keine Angebote wie ein Café oder Kiosk und auch in der Nähe des Ausgangs sind keine Geschäfte vorhanden, allerdings die Gaststätte „Im kühlen Grund“.

Toiletten gibt es ebenfalls nicht im Park. Auch in der Umgebung sind keine öffentlichen Toiletten vorhanden.

Sauberkeit Die Anlage macht einen sehr gepflegten Eindruck, obwohl nur einige wenige Mülleimer dort aufgestellt wurden.