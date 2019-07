Mobile Redaktion : Derendorf wird durch Hochschule jünger

Die Derendorfer bedauern am Stand der Mobilen Redaktion der RP das Aus des Wochenmarktes auf dem Münsterplatz.

Mit dem knappen Parkraum hat Gerd Sträter ein Problem. Er findet, dass die Stadt zu wenig dagegen macht. „Man kann doch nicht alle drei Monate Geld nehmen und dann nichts dafür tun, dass es auch genug Parkplätze gibt.“ An der Roßstraße gebe es teils acht Meter breite Bürgersteige, dort ließen sich zusätzliche Stellplätze schaffen. Die Idee einer Parkraumbewirtschaftung, die für Auswärtige Parkgebühren bedeutet, hält er deswegen für „glänzend“. Walter Mausberg argumentiert ähnlich, ihm ist die Verkehrspolitik und die Stadtplanung insgesamt zu unausgegoren. Von der Umweltspur auf der Prinz-Georg-Straße etwa hält er gar nichts. Immer wieder komme es beim Abbiegen zu Konfliktsituationen zwischen Radlern und Autofahrern. Die Paketdienste verschärften das Problem. Was Johann Lenzen fast noch schlimmer findet: „Es wurden so viele neue Radwege angelegt, von der Ulmenstraße bis zum Spichernplatz zum Beispiel, und 50 Prozent der Radfahrer fahren immer noch auf den Gehwegen. Das geht gar nicht.“

Einen eher bescheidenen Wunsch hat Peter Bongertz. Er habe vor zwei Jahren beim OB-Dialog Thomas Geisel darauf aufmerksam gemacht, dass es am Überweg der Münsterstraße in Höhe Barbarastraße Hinweisschilder für Autofahrer geben müsse. Es sei ein Glück, dass noch nichts passiert sei. „An der Glockenstraße gibt es diese Schilder.“ SPD-Ratsherr Philipp Tacer, der zur Mobilen Redaktion gekommen war, will das Thema mit der Verkehrsverwaltung besprechen.In wenigen Tagen verlässt Lorena Gamiz Derendorf, zwei Jahre hat sie als Personalmanagerin in Düsseldorf gearbeitet. Nun ist das Projekt beendet, es geht zurück nach Madrid. Sie lobt den Stadtteil, auf der Münsterstraße bekomme man alles. Die Düsseldorfer seien offen, international könne man sich in der Stadt gut vernetzen. Was das Wetter angeht, würde sie lieber hier bleiben. „In Madrid sind es 40 Grad“, sagt sie. Ihr Freund Santiago Rodriguez stöhnt, er stammt aus Venezuela und ist übers Jahr allenfalls 20 bis 30 Grad gewöhnt, Kanaren-Klima. „Ich will nicht nach Madrid“, sagt er und lacht gequält wie ein Verurteilter, „hier kann man es aushalten“.