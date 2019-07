Top in den Stadtteilen : Das Hohelied der Liebe in Lohausen

Die Kantorei Kaiserswerth führt eine Jazzkantate des Düsseldorfer Komponisten Georg Corman auf. Foto: evdus

Düsseldorf Eine besondere Interpretation der Zauberflöte und Herzschmerz in Garath, auch in dieser Woche wird in den Stadtteilen viel geboten.

Uraufführung in Lohausen Unter dem Motto „Lasst alle eure Dinge in Liebe geschehen“ steht das Gemeindefest der Evangelischen Kirchengemeinde an der Jonakirche am Sonntag. Dieses endet gegen 17 Uhr mit der Aufführung der Jazzkantate „Korinther 13 – das Hohelied der Liebe“ des Düsseldorfer Komponisten Georg Corman. Er sitzt beim Konzert am Keyboard und hat die Bibelverse mit Musik verarbeitet. Unter der Leitung von Kantorin Susanne Hiekel haben die Mitwirkenden, die Kantorei Kaiserswerth und ein Schulchor, die Jazzkantate bereits beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund erstmals öffentlich präsentiert. Die Jazzkantate enthält auch Reggae- und Salsa-Elemente. Die etwa 40-minütige Kantate wird zudem eingebettet in ein insgesamt einstündiges Konzertprogramm mit Werken von weiteren zeitgenössischen Komponisten wie Gregor Linßen, John Bell und Matthias Nagel. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Werther in Garath Das Junge Schauspielhaus gibt am Sonntag ein Gastspiel in der Freizeitstätte für Zuschauer ab 14 Jahren. Das junge Ensemble unter der Regie von Fabian Rosonsky zeigt „Die Leiden des jungen Werther“ von Johann von Wolfgang von Goethe. Bis heute identifizieren sich junge Menschen mit der Titelfigur und dem drängenden Lebensgefühl zwischen Weltschmerz und Ekstase, das Goethes Liebesroman so überzeugend einfängt. Mit diesem Werk wurde Goethe zum ersten Bestsellerautor Europas. Beginn ist um 17 Uhr.

Führung in Himmelgeist Das Gartenamt hat auch in diesem Jahr viele Ausflüge in das Stadtgrün zusammengestellt. Am Freitag geht es unter der Leitung von Claus Lange durch den Schlosspark Mickeln, welcher ein spätes Werk des Gartenkünstlers Maximilian Weyhe ist. Die Führung dauert rund zwei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Es wird eine Gebühr von 2,50 Euro pro Person erhoben. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenfrei. Eine Anmeldung beim Gartenamt ist erforderlich unter der Telefonnummer 0211 8994800.

Kindertheater in Oberbilk Der Verein Aktion und Kultur mit Kindern (Akki) organisiert sonntags eine Sommer-Kindertheater-Reihe. Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang im Bürgergarten neben dem Akki-Haus. Bei Regen wird die Veranstaltung flugs in das Akki-Haus verlegt. Am Sonntag ist das Theater Kreuz & Quer aus Duisburg zu Gast und zeigt das Stück „Frau Silberklang, Mozart und der Vogelsang“ für Kinder ab 5 Jahren. Die beiden Vagabunden Frau Silberklang und Herr Vogelsang erleben das Märchen von der Zauberflöte als Gute-Nacht-Geschichte. Hunger, Kälte und Müdigkeit sind vergessen und beide finden sich in der Märchenoper wieder. Sie spielen die spannenden und lustigen Teile, werden zur Königin der Nacht, Tamino und Pamina, und Papageno.