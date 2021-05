Hochschule Bochum : Mobile Rechner fürs Online-Studieren

Heiligenhaus Aktion der Gesellschaft der Förderer, des AStA und der Leitung der Hochschule Bochum unterstützt Studierende mit mobilen Arbeitsrechnern unter dem Motto „50 Jahre, 50 Laptops“.

(RP/jün) „Schön, dass das so gut passt!“, freut sich Hochschulpräsident Prof. Dr. Jürgen Bock. Und er meint damit das Motto der Aktion „50 Jahre, 50 Laptops“, die die Hochschule Bochum jetzt auf den Weg gebracht hat: Gemeinsam haben die Gesellschaft der Förderer (GdF) und die Hochschule Bochum, zu der auch der Campus Velbert/Heiligenhaus gehört, mit dem AStA jetzt 50 Laptops angeschafft, die Studierenden das digitale Lernen und Arbeiten ermöglichen soll, die sich solche Geräte selbst nicht leisten können.

Dass es speziell an einer technisch ausgerichteten Hochschule einen Bedarf bei Studierenden für solche Geräte gibt, das war schon im ersten Corona-Jahr deutlich geworden. Im April 2020 hatten sich erstmals die GdF, der AStA und der Präsident der Hochschule, Jürgen Bock, erfolgreich zusammengetan, um gemeinsam unter der Professorenschaft zu Spenden für in finanzielle Not geratene Studierende aufzurufen. Diesen Corona-Hilfsfont gibt es bis heute, berichtet Christopher Stottrop, der stellvertretende AStA-Vorsitzende, der sich auch für „50 Jahre, 50 Laptops“ engagiert hat.