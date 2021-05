Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet sieben neue Todesfälle

Kreis Mettmann 212 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag. Die Zahl der Corona-Kranken liegt aber um 217 niedriger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesopfer hat die 700er Marke überschritten.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1690 Infizierte erfasst, 38 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 148 (-13; 14 Neuerkrankungen, 27 genesen), in Haan 80 (+8; 16 neu, 7 genesen), in Heiligenhaus 105 (+4; 16 neu, 11 genesen), in Hilden 134 (+4; 18 neu, 14 genesen), in Langenfeld 230 (-4; 26 neu, 29 genesen), in Mettmann 71 (-12; 7 neu, 18 genesen), in Monheim 184 (-9; 21 neu, 29 genesen), in Ratingen 358 (-9; 38 neu, 46 genesen), in Velbert 306 (-10; 47 neu, 56 genesen) und in Wülfrath 74 (+3; 9 neu, 6 genesen).