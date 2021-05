Ratinger Gymnasium : Umfrage: Lernen am PC sorgt für Probleme

Ratingen West Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wurden Schüler und Lehrer befragt. Es ist eine belastende Zeit.

(kle) Schulalltag unter besonderen Bedingungen: In der Zeit zwischen dem 15. und 26. März gab es eine groß angelegte Umfrage am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ratingen West zum virtuellen Lernen und Lehren. Befragt wurden rund 485 Schüler und 36 Lehrer, die sich freiwillig an dieser anonymen Studie der schulinternen Arbeitsgemeinschaft „Gesunde Schule“, einer 14-köpfigen Steuerungsgruppe aus Lehrern, Eltern und Schülern, beteiligten. Erfreulicherweise habe ein Großteil der Schulgemeinschaft das Distanzlernen mit positiven Ausdrücken wie angenehm, produktiv oder gut beschrieben, was sicherlich auch dem Engagement der Arbeitsgruppe Digitale Schule zu verdanken sei, die in kürzester Zeit dafür gesorgt habe, dass das Kollegium mit funktionsfähiger Hard- und Software ausgestattet wurde, heißt es in einer Mitteilung. Häufig wurde allerdings auch geäußert, dass die Zeit in der Homeschooling-Phase als anstrengend oder stressig empfunden wird. In der Erprobungs- und Mittelstufe haben etwas mehr als 50 Prozent der Schüler gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen angegeben, in der Oberstufe waren es sogar 81 Prozent der Schüler. Auch ein Großteil der Lehrer bemerkte gesundheitliche Veränderungen durch die längeren Arbeitszeiten am Bildschirm. Zudem wirken der erhöhte Arbeitsaufwand und die Planungsunsicherheit belastend auf sie ein.