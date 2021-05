In Heiligenhaus und Velbert : Wellcome: Ehrenamtliche unterstützen Mütter nach der Geburt

Heiligenhaus Die moderne Nachbarschaftshilfe unterstützt Eltern in Heiligenhaus und Velbert im ganz normalen Alltag – auch während der Corona-Pandemie.

(RP) Im Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung und Haushalt – besonders Mütter sind in der Corona-Pandemie einem starken Druck ausgesetzt. Diesen Druck ein wenig abzufedern, dafür setzt sich wellcome in Velbert und Heiligenhaus ein – die gemeinnützige Organisation unterstützt Familien im ersten Jahr nach der Geburt mit Ehrenamtlichen.

Das Angebot „wellcome“ entlastet frischgebackene Mütter in Velbert und Heiligenhaus. Wellcome hilft Familien nach der Geburt, wenn kein eigenes Netzwerk vorhanden ist, das in dieser Zeit unterstützen kann. Auch in Velbert und Heiligenhaus gibt es diese moderne Nachbarschaftshilfe: Ehrenamtliche helfen für ein paar Monate ein- bis zwei Mal pro Woche ganz praktisch im Alltag, so wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden – auch in Corona-Zeiten.