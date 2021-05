Ratingen : Die Wege im Grünzug Fernholz werden saniert

Die Wegebauarbeiten im Grünzug Fernholz werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Abschnitt (rot umrandet) im Bereich um den Spielplatz Fängerskamp soll bis Ende Juni fertiggestellt sein. Foto: Stadt Ratingen

Hösel Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche. Behinderungen für Fußgänger und Fahrradfahrer sind möglich. Ende Juni soll alles fertig sein. In den nächsten Jahren geht es weiter.

Im Grünzug Fernholz in Hösel tut sich wieder etwas: Nachdem erst im vergangenen Jahr das neue Regenrückhaltebecken und im Anschluss daran der inzwischen weit über die Grenzen Ratingens hinaus bekannte Dirt-Bike-Parcours fertiggestellt worden sind und ein Teil der Wege bereits eine neue Deckschicht erhalten hat, werden in den kommenden Wochen die Wege im Bereich um den Spielplatz Fängerskamp überarbeitet.

Im ersten Bauabschnitt stehen die Wegeverbindung Fängerskamp über den Dickelsbach zum Friedhof auf dem Plan. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche, bis voraussichtlich Ende Juni soll alles fertig sein.

Die Stadt Ratingen investiert in den Ausbau der wassergebundenen Wege etwa 95.000 Euro. Während der Baumaßnahme ist mit Beeinträchtigungen für Fußgänger und Radfahrer zu rechnen. Die Stadtverwaltung bittet die Nutzer der Grünanlage um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. In den nächsten Jahren werden dann die Wegesanierungsarbeiten in zwei weiteren Bauabschnitten fortgesetzt.