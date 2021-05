Corona in Erkrath : Mobile Impfteams besuchen Unterkünfte

Erkrath Die Grünen haben sich im Integrationsausschuss für eine Impfkampagne in Vierteln mit beengten Wohnverhältnissen ausgesprochen. Bewohner städtischer Unterkünfte können sich am Wochenende schon mal von mobilen Teams impfen lassen.

Zuletzt seien neun Personen aus den prekären Lagern in Griechenland aufgenommen wurden, worüber sich Peter Knitsch freute: „Das ist ein Beitrag Erkraths, große Not zu lindern“. Vor kurzem hatte es allerdings Corona-Ausbrüche in den Unterkünften gegeben: An der Hochdahler Straße ist er jedoch glimpflich ausgegangen, und an der Freiheitstraße ist die Zahl der positiv Getesteten von 27 auf 20 gesunken. „Die Landesregierung will in Stadtteilen mit prekärer Sozialstruktur priorisiert impfen lassen. Wir sollten uns an den Überlegungen beteiligen“, regte daraufhin Peter Knitsch von den Grünen an. Die im Ausschuss angeregte Impfkampagne zielt laut Stadt allerdings nicht darauf ab, zusätzliche mobile Impfteams in bestimmte Stadtteile zu schicken, wie es derzeit zum Beispiel im Kölner Stadtteil Chorweiler der Fall ist. Erkrath wolle jedoch die Aufklärungsarbeit rund um das Thema Impfen zielgruppenorientierter aufstellen und damit intensivieren – etwa durch mehrsprachige Faltblätter, Aufklärungsvideos oder Beratungsmöglichkeiten.