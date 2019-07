Schützenfest Kaiserswerth : Kniefall des Königs vor seiner Herzensdame

Kaiserswerth Das Kaiserswerther Schützenkönigspaar kommt aus Bielefeld. Heiraten will es aber in Kaiserswerth, wo um die Hand angehalten wurde.

Kennen und lieben gelernt haben sich der Kaiserswerther und die Bielefelderin in Bielefeld, wo sie Nachbarn waren. „Ich wollte wissen, wo die Wurzeln von Michael sind und habe ihm deshalb 2015 zum Geburtstag einen Besuch in der alten Heimat organisiert.“ Und dieser wurde auf die Zeit des Schützenfestes gelegt, da Michael in seiner Kindheit und Jugend der Bruderschaft angehörte. „Ich war sehr aufgeregt, aber dann war das für mich wie ein Nachhausekommen.“ Das Paar wurde so gut aufgenommen, dass es spontan den Kurzurlaub verlängerte, um noch montags am Krönungsball teilnehmen zu können. „Wir hatten drei Tage lang Spaß und ich bin sehr freundlich aufgenommen worden. Das ist definitiv eine andere Mentalität als in Bielefeld“, sagt Diestelkamp. Bereits am Schützenfestsonntag trat Bachem deshalb wieder den Schützen bei. Seitdem ist das Paar einmal im Monat zur Brauchtumspflege nach Düsseldorf gefahren. „Andere fahren zum Kurzurlaub an die Ostsee, wir halt nach Kaiserswerth.“ Im vergangenen Jahr kamen dabei rund 10.000 Kilometer zusammen, denn als Königspaar gab es viele Termine wahrzunehmen.