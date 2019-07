Schützen in Düsseldorf : Der kürzeste Festzug aller Zeiten in Flingern

Flingern Die Schützen in Flingern gewähren angesichts der Hitze Marscherleichterung und geben sich mit einer Mini-Parade auf dem Hellweg zufrieden.

Es war heiß am gestrigen Sonntag in Flingern. Nicht nur da natürlich, überall in Düsseldorf wurde geschwitzt, aber für die St. Rochus- und St. Sebastianus-Bruderschaft Flingern bedeuteten die tropischen Temperaturen schon eine besondere Herausforderung. Wer am Morgen über den noch leergefegten Kirmesplatz spazierte, dem brach bereits im Gänsemarsch der Schweiß aus. Da kann man sich vorstellen, was passiert wäre, wenn die Schützen am Nachmittag auf ihrer angestammten Wegstrecke vom Hellweg über Bruch-, Licht- und Flurstraße, über Birken- und Ackerstraße zur Liebfrauenkirche marschiert wären, wo die Parade eingeplant gewesen wäre. Und das alles in voller Montur.