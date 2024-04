Brennpunkt in Düsseldorf Runder Tisch serviert Lösungsansätze für Drogenproblematik

In den vergangenen zwei Jahren haben 23.726 Drogenabhängige das Suchthilfezentrum an der Flurstraße 45 aufgesucht. 20 Mal musste in diesem Zeitraum die Polizei gerufen werden, zwei Hausverbote wurden ausgesprochen. Rund 25.000 Spritzen wurden ausgegeben, 33 vor der Haustür aufgesammelt – was nur etwa 0,13 Prozent entspricht. Inzwischen hat die Einrichtung des SKFM 56,5 Stunden die Woche geöffnet. So viel zu den nackten Zahlen, die Patrick Plötzke, Leiter des Suchthilfezentrums, beim ersten Runden Tisch in der Bezirksverwaltungsstelle 2 präsentiert. Und festzuhalten ist: Die Gesprächsatmosphäre ist weitaus konstruktiver als noch zuletzt vor Ort an der Flurstraße.