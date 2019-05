Die Partei : „Die sagen wenigstens, wie es ist“

Düsseldorf Mehr als 7000 Düsseldorfer haben der Satirepartei Die Partei bei der Europawahl ihre Stimme gegeben. Manche aus Protest – viele finden aber auch: Satiriker sind die besseren Politiker.

Seit 2004 treibt die „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“ (PARTEI) ihr Unwesen in der Politik. Zehn Jahre nach ihrer Gründung zog Vorsitzender Martin Sonneborn, ehemaliger Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, 2014 als Abgeordneter ins EU-Parlament ein. Nun bekommt er einen Mitstreiter, denn Die Partei erhielt deutschlandweit 2,4 Prozent aller Stimmen – in Düsseldorf sogar 2,96 Prozent, das entspricht 7742 Wählerstimmen. In manchen Stadtteilen lag der Anteil noch deutlich höher: In Oberbilk, Friedrichstadt und Flingern-Süd wählten zwischen fünf und sechs Prozent Die Partei. Besonders hoch ist der Anteil im Wahlbezirk rund um die Ellerstraße: elf Prozent – das entspricht 33 Personen. Ebenfalls hoch war der Anteil am Höherweg (10 Prozent bzw. 35 Personen) und an der Lindenstraße (8 Prozent bzw. 39 Personen).