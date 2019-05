Sitzung der Bezirksvertretung 2 : Debatte um Parkpläne der Stadt

Flingern/Düsseltal Die Bezirksvertretung 2 hat in ihrer aktuellen Sitzung dem Parkkonzept der Stadt zugestimmt. Dabei äußerten Linke und SPD auch die Idee, notfalls eine eigene Regelung für den Bezirk zu finden.

Das Parkraumkonzept der Stadt spaltet die Politik – das zeigte sich auch bei der aktuellen Sitzung der Bezirksvertretung 2 (Flingern, Düsseltal), wo über das Thema intensiv diskutiert wurde. Den vorgestellten Plänen folgend soll das kostenfreie Parken in der Stadt künftig eingeschränkt und die Bewirtschaftung von Parkflächen in der Innenstadt ausgeweitet werden. Das beträfe vor allem den Stadtbezirk 2. Mit den Stimmen von SPD, Grüne und Linke stimmte das Gremium den Plänen letztendlich zu.

In der vorhergehenden Debatte wurde das Konzept – wie zuvor bereits in anderen Bezirken – insbesondere vonseiten der CDU kritisiert. Denn durch die Bewirtschaftung der Parkflächen hätten Anlieger trotz der Zahlung einer Gebühr für einen Anwohnerparkausweis auch in Zukunft keine Garantie für einen Stellplatz. „Für die Anwohner ändert sich nichts, außer, dass sie bezahlen müssen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Harald Neuhaus. Auch Ulf Montanus von der FDP äußerte sich kritisch zu den Plänen.