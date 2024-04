Umsetzung der Verkehrswende Wie Busse und Bahnen in Düsseldorf schneller werden

Das Problem: Die Grafenberger Allee ist als Vorlaufstrecke für die Wehrhahnlinie stark belastet, insbesondere der Knoten an der Dorotheen-/Lindemannstraße ist mit 36.000 Autos in 16 Stunden am Tag fast schon überfrequentiert. Dem gegenüber stehen aber auch 24.000 Rheinbahn-Fahrgäste pro Tag. Da gilt es, genau abzuwägen.