Kult-Laden schließt : Ein Abschied ohne Wehmut

„Wir sagen Danke für 16 tolle Jahre“‘ steht auf dem Schild am Eingang des Jecken Lädchens in der Altstadt. Im Laden kassiert Inhaber Martin Wilms die letzten Artikel beim großen Schlussverkauf und verrät, warum er gar nicht traurig ist.

„Die Kundschaft ist heute am letzten Tag so wie an jedem Samstag. Ein bunter Mix aus Touristen, Karnevalisten und Stammkunden“, erzählt Wilms. Über zwei Kunden freut sich der Chef des Jecken Lädchen am Nachmittag besonders. Michael Bohrmann und seine Frau Feli, Betreiber der Kultkneipe ‚Deutsches Eck‘ auf Mallorca. „Wir kennen uns seit Jahren durch einen Fortuna-Fanclub“, erzählt Bohrmann und lässt sich die Chance nicht nehmen, am letzten Verkaufstag nochmal ordentlich zuzuschlagen. Aufmerksam streift er durch den Laden, greift bei T-Shirts, Spardosen und Düsseldorf-Fahnen zu. „Pack ein, nehm ich alles mit.“