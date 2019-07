Unternehmer*innen mit Herz : Einsatz in Ehrenamt und Karneval

Sie kennen sich bereits seit rund zehn Jahren, treffen sich regelmäßig beim Sponsoren-Stammtisch von Fortuna Düsseldorf. Beruflich sind sie mit ihren Unternehmen in verschiedenen Bereichen tätig. Was sie verbindet ist, neben ihrer Liebe zum Karneval und zur Fortuna, der gemeinsame Wunsch, in und um Düsseldorf bedürftigen Menschen, insbesondere Kindern, zu helfen. Begonnen hat das gemeinsame Engagement in der Karnevalssession 2017. „Damals brauchte die Düsseldorfer Bürgerwehr Sponsoren“, erinnert sich Sebastian Fuchs, Gründungsmitglied der „Unternehmer*innen mit Herz“.

Schnell hatten sich die zwölf ohnehin befreundeten Unternehmer, unter ihnen auch der Vorstandsvorsitzende des Karnevalsvereins, Sebastian Terhorst, gefunden. Und sie spendeten nicht nur das Geld für den Karnevalswagen, sondern sorgten zudem für das Wurfmaterial, neben Kamelle etwa Rabattgutscheine ihrer Unternehmen. „Wir sind dann auf dem Wagen mitgefahren, hatten unglaublich viel Spaß und haben beschlossen, unsere Kräfte zu bündeln, um gemeinnützige Projekte auf die Beine zu stellen“, sagt Simone Thedens, Initiatorin des Vereins.

Den Rosenmontagswagen der Düsseldorfer Bürgerwehr haben die „Unternehmer*innen mit Herz“ in diesem Jahr bereits zum dritten Mal gesponsert. Noch wichtiger ist ihnen aber die Hilfe für Kinder. So haben sie beispielsweise das Nachwuchszentrum der Fortuna unterstützt oder mit vielen anderen Unternehmen im Rahmen der Tour de ­­ France vor zwei Jahren Spendengelder gesammelt, um bedürftigen Kindern das Fahrradfahren zu ermöglichen. „Rund 300 Fahrräder konnten wir so über Schulen und Kindergärten an die Kinder verteilen“, erzählt Gerd Röpke, ebenfalls Gründungsmitglied.

Mit ihrem bisher größten Projekt kümmern sich die engagierten Düsseldorfer Unternehmer um die Schwimmförderung von Kindern. Unter dem Motto „Mit uns geht kein Kind unter“ möchten sie gemeinsam mit der Düsseldorfer Bädergesellschaft dafür sorgen, dass möglichst viele sozial benachteiligte Kinder, kostenlos schwimmen lernen können. „Viele Kinder lernen heute erst sehr spät oder gar nicht schwimmen. Hier wollen wir Abhilfe schaffen und bedürftigen Kindern, die sonst keine Möglichkeit hätten, schwimmen zu lernen, die zweiwöchigen Kurse, die die Bädergesellschaft während der Schulferien anbietet, finanzieren“, erläutert Thedens die Aktion. 35.000 Euro konnte der Verein im Rahmen einer großen Spendengala am 31. Oktober vergangenen Jahres für diese Schwimmkurse sammeln und der Bädergesellschaft übergeben. Die ersten geförderten Kurse fanden während der diesjährigen Osterferien statt, mehr als 100 Kinder lernten schwimmen und erwarben das Pinguin-Abzeichen oder das Seepferdchen.

Und weil die Spendengala so erfolgreich war, hat der Verein beschlossen, den 31. Oktober zum Tag der „Unternehmer*innen mit Herz“ zu machen. Zukünftig wird jedes Jahr an diesem Tag eine Wohltätigkeitsveranstaltung stattfinden, um Geld für soziale Projekte zu sammeln. Für die diesjährige Veranstaltung gibt es viele kreative Ideen, und die Planungen sind bereits in vollem Gange.