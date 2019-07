Jubiläum in Düsseldorf : Es wird zwar gern gesungen, aber immer seltener im Verein

Beim Fest zum 100-jährigen Bestehen des Düsseldorfer Chorverbandes klagen die Mitglieder über Nachwuchssorgen – und erklären, mit welchen Projekten sie die Zukunft der Vereine sichern wollen.

(ctri) An heißen Tagen ist der Rosengarten des Stadtmuseums ein Geheimtipp – die Baumkronen der mächtigen Buchen bieten nämlich reichlich Schutz vor der prallen Sonne. Ein idealer Ort also, um auch bei Temperaturen von 30 Grad gemeinsam zu feiern, meint auch Christel Paschke-Sander. „Einen besseren Rahmen für unser Jubiläum hätten wir uns gar nicht vorstellen können“, sagt die Vorsitzende des Düsseldorfer Chorverbandes, der 100 Jahre alt wird.

Einst begann das Chorwesen in Düsseldorf als reine Männersache. Das verrät schon der Name der „Vereinigung Düsseldorfer Männergesangsvereine“, die sich 1919 erstmals als Dachorganisation der Laienchöre gründete. Ihre Aufgabe ist bis heute im Kern noch dieselbe. „Chorliteratur vorstellen, Weiterbildungen für die Chorleiter anbieten oder Gema-Abrechnungen durchführen. Wir betreiben ein Netzwerk für rund 68 Laienchöre mit 2400 aktiven Mitgliedern“, erklärt Paschke-Sander. Doch jedes Jahr wird diese Zahl ein wenig kleiner. „Fehlender Nachwuchs ist unsere größte Sorge. Es wird zwar nach wie vor gern gesungen, aber heutzutage ist das zeitlich begrenzte Projektsingen begehrter. Sich über viele Jahre in einem traditionellen Verein zu engagieren, wollen leider nicht mehr so viele.“