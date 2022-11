Million Chances Award in Düsseldorf : Faire Chancen für Frauen und Mädchen

Düsseldorf Der Million Chances Award honoriert Projekte, die sich für die Gleichberechtigung und Emanzipation von Mädchen und Frauen einsetzen. Nun wurde der Award erneut in Düsseldorf verliehen. Wer die Preisträger sind und wofür sie sich einsetzen.

Auch für Jury-Mitglieder wie Franziska Knuppe und Jennifer Knäble (Unternehmerin und Moderatorin) ist es wichtig, Frauen zu stärken, die anderen Frauen helfen – sei es in Sachen Bildung und Ausbildung, beim Einstieg in das Berufsleben oder in Fällen von häuslicher Gewalt. Gerade erst als UNICEF-Botschafterin von Hilfsprojekten aus Kenia zurückgekehrt, bezeichnete Top-Model Franziska Knuppe „Million Chances“ als eines ihrer Herzensprojekte.

„Beim Blick auf die Nachrichten, auf den Krieg in der Ukraine und der Lage im Iran, wo Frauen für ihre Unabhängigkeit kämpfen, gibt es viel zu tun“, sagte Entertainer Riccardo Simonetti. Im Jubiläums-Jahr 2022 gehen die mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preise an den Verein „Sichere Zuflucht“ (Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, erhalten Hilfe in digitaler Form). Ferner an „Girls Gearing Up“, die mit ihren Leadership-Akademien die nächste Generation von global denkenden weiblichen Führungskräften darauf vorbereitet, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Ausgezeichnet wurde auch das Start up: MomPreneurs. Diese Community ist ein Ort für selbstständige Mütter oder jene, die es werden wollen.