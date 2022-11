Insgesamt 12.000 Euro vergeben : Beratungsstelle Atrium gewinnt Düsseldorfer Integrationspreis

Düsseldorf Der Lions Club Düsseldorf Carlstadt und die Stadt vergaben den Integrationspreis für herausragende Leistungen zur Förderung von Teilhabe-Chancen in der Pandemie. Der erste Preis ging an die Beratungsstelle Atrium.

Der mit 5000 Euro dotierte erste Preis ging an Atrium, eine Kontakt- und Beratungsstelle für Eingewanderte mit psychischen Belastungen. Die Arbeit habe dazu beigetragen, dass Geflüchtete darin begleitet werden, auch in subjektiv als unsicher empfundenen Zeiten wieder ein grundlegendes Gefühl für Stabilität und Sicherheit zu entwickeln, heißt es dazu in der Laudatio.

Eine Jury, zu der Vertreter des Lions Clubs Düsseldorf-Carlstadt, der Stadtverwaltung und der Medien gehören, wählte die Siegerprojekte aus und vergab Preisgelder in Höhe von 12.000 Euro, 11.000 Euro davon kommen vom Lions Club, die Stadt steuerte weitere 1000 Euro zu. „Wir halten es für ein wichtiges Thema, Integration nach vorne zu bringen“, sagte Konstantin von Busekist, Präsident des Lions Clubs.