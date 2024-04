Paare in der Landeshauptstadt Wie sich zwei Düsseldorfer an der Fischtheke verliebten

Zu diesem Zeitpunkt war Telsche Wülfing-Dorn schon dort. „Eigentlich gehe ich samstags nicht in die Stadt“, sagt sie. Aber bei dem Traumwetter sei sie eben doch in der Innenstadt unterwegs gewesen. „Der Sitzbereich an der Fischtheke war voll, aber ich habe einen Platz an einem Tisch gefunden, an dem schon ein Paar aus Wittlaer saß“, sagt die heute 76-Jährige. Der Mann und die Frau aus dem Düsseldorfer Norden standen schließlich genau in dem Moment auf, als Ulrich Dorn das Lokal betrat. „Weil dort die einzigen freien Plätze waren, habe ich Telsche gefragt, ob ich mich dazusetzen darf“, sagt er. Er blieb drei Stunden auf genau diesem Platz sitzen – ins Gespräch vertieft mit einer Fremden, die später seine Ehefrau werden sollte.