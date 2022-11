Düsseldorfer Tonhalle : Exklusive Generalprobe mit Star-Musikern

Der Pianist Kit Armstrong tritt in der Tonhalle auf. Foto: JF Mousseau

Düsseldorf Die Bürgerstiftung und die Rheinische Post laden zu einer Generalprobe der Musiker Kit Armstrong und Alpesh Chauhan in der Tonhalle ein. Wie Besucher damit etwas Gutes tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelina Burch

Der US-amerikanischer Pianist Kit Armstrong und der britische Dirigent Alpesh Chauhan sind im November in der Düsseldorfer Tonhalle live zu erleben. Am Vormittag des 18. Novembers haben Fans von klassischer Musik die Chance, bei der Generalprobe des Konzertes dabei zu sein. Denn die Veranstaltung „Kultur exklusiv für alle“ der Bürgerstiftung Düsseldorf und der Rheinischen Post geht in die nächste Runde. Ab 10 Uhr morgens können Besucher an der Probe der beiden Musiker und der Düsseldorfer Symphoniker teilnehmen.

Auf dem Programm der öffentlichen Generalprobe stehen die symphonische Ballade „Der Wojewode“ von Peter I. Tschaikowsky und das berühmte erste Klavierkonzert von Franz Liszt in Es-Dur. Zuletzt hat die Veranstaltung 2019, noch vor der Corona-Pandemie, stattgefunden. Die Tickets kosten acht Euro. Wer das gesamte Konzert der Musiker sehen möchte, hat dazu am 18. und 21. November jeweils um 20 Uhr sowie am 20. November um 11 Uhr die Möglichkeit.

Der Erlös aus dem Ticketverkauf der Generalprobe geht an die Aktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“. Die Spendenaktion der Bürgerstiftung findet in dieser Vorweihnachtszeit zum achten Mal statt. Seit 2015 wurden rund 2,3 Millionen Euro gespendet. Das Geld ist armen Menschen jeden Alters zugutegekommen, etwa Kindern, Senioren, Flüchtlingen und Obdachlosen. „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ hat in diesem Jahr vier prominente Botschafter: Valentin Baus, Rollstuhltischtennisspieler bei Borussia Düsseldorf und Goldmedaillengewinner bei den Paralympics in Tokio, Charlotte Beissel, Vorstandsmitglied der Stadtwerke Düsseldorf, Heike Vongehr, Vorstandsvorsitzende der Düsseldorfer Tafel, und Filmregisseur und -produzent Sönke Wortmann.

Tickets kosten acht Euro und sind in der Tonhalle, im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Galerie, telefonisch unter 0211 274000 und online unter westticket.de erhältlich. Tickets für die Konzerte gibt es für 19 bis 49 Euro, für Schüler und Studenten gibt es günstigere Optionen.