Gespräche über 300 wegfallende Stellen starten nun : Teureres Persil hilft Henkels Bilanz

Düsseldorf Gelegentlich sortieren Händler Henkel-Produkte aus wegen des Streits um die Einkaufspreise. Der Quartalsumsatz war so hoch wie nie zuvor, aber das Umbauprogramm geht weiter.

Trotz eingebrochener Konjunktur ist es Henkel gelungen, die Preise für Waren wie Persil, Pritt und Perwoll im Schnitt um mehr als zehn Prozent anzuheben. Der Umsatz stieg um 17,3 Prozent auf rund sechs Milliarden Euro, so hoch wie noch nie in drei Monaten. Weil es Henkel gelingt, die Kosten unter Kontrolle zu halten, erhöhte der Vorstand die Prognose: Der Umsatz im Jahr 2022 soll nun zwischen sieben und acht Prozent hochgehen, bisher war nur ein Plus von maximal 7,5 Prozent erwartet worden. Die bereinigte Umsatzrendite soll zwischen zehn und elf Prozent liegen. Bisher war für möglich gehalten worden, nur neun Prozent Rendite zu verdienen. Das Ergebnis pro Aktie könne nun im Vergleich zu 2021 um maximal ein Viertel abrutschen, bisher war ein Abrutschen von 35 Prozent für denkbar gehalten worden. „In einem außerordentlich herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere Strategie erfolgreich voranzutreiben“, sagte Vorstandschef Carsten Knobel.