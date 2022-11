Show am 13. November : Was Sie zu den MTV EMA in Düsseldorf wissen müssen

Foto: Mtv/PA Media/dpa/Mtv 17 Bilder MTV EMA - diese Stars treten in Düsseldorf auf

Düsseldorf Am 13. November findet mit den MTV Europe Music Awards eines der weltweit wichtigsten Musikevents in Düsseldorf statt. Welche Stars treten auf, wer modriert die Show, gibt es noch Tickets? Alles, was rund um die Show wichtig ist, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann gehen die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf über die Bühne?

Die MTV EMAs 2022 finden am 13. November 2022 im PSD Bank Dome in Rath statt. Es ist das sechste Mal, dass die Musikveranstaltung in Deutschland residiert.

Wo kann man die MTV EMA sehen?

Natürlich erst einmal live in Düsseldorf auf der Bühne. Zudem überträgt MTV das Spektakel aber auch in 170 Länder. Außerdem ist es auf Pluto TV und Comedy Central in Deutschland zu sehen.

Gibt es noch Tickets für die MTV EMA?

Die Eintrittskarten waren direkt am Tag des Vorverkaufstarts vergriffen. Am Wochenende vor der Show konnten Fans noch 2000 Karten gewinnen.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Wie familiengerecht ist Düsseldorf? Politiker sagen, was sie 2023 für Kinder und ihre Eltern planen. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Die letzten Stehplatztickets für sind laut MTV ab sofort, sowie ein finales Kontingent an Sitzplatzkarten ab Donnerstag (10. November) ab 13.00 Uhr via @mtvgermany, @mtvema sowie bei ticketmaster.de erhältlich.

Auch wir verlosen noch Tickets für die EMAs. Teilnahmeschluss ist der 10. November, 24 Uhr. Weitere Infos dazu in diesem Artikel.

Foto: Bretz, Andreas (abr) 8 Bilder Die MTV Music Week in Düsseldorf – über eine Woche Staraufgebot

Welche Stars treten während der Show in Düsseldorf auf?

Bislang hat MTV folgende Namen durchsickern lassen. Das sind: Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Muse, Tate McRae, Stormzy, Gayle, OneRepublic, Kalush Orchestra, Spinall, Äyanna und Nasty C. Außerdem werden David Hasselhoff, die deutsche Influencerin Leonie Hanne sowie die kanadische Singer-Songwriterin Lauren Spencer Smith bei den MTV EMAs am Start sein.

Wer moderiert die MTV EMA in Düsseldorf?

Auch das ist erst seit ein paar Tagen bekannt, dafür sind die Namen umso glamouröser. Rita Ora und Taika Waititi werden die Show präsentieren. Die Sängerin Rita Ora gilt als Superstar (zehn Milliarden weltweite Streams) in der Musikbranche und landete mit „How We Do (Party)“, „Your Song“, „Anywhere“ und „Let You Love Me“ große Charterfolge. Taika Waititi aus Neuseeland ist prämierter Autor, Comedian, Regisseur und Schauspieler. Für seinen Spielfilm „Jojo Rabbit“ erhielt er 2020 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Er gewann zudem einen Grammy Award für die Produktion des dazugehörigen Soundtracks.

Zum Moderatoren-Tea gehören außerdem Julian Lennon, Leomie Anderson und Sam Ryder.

Foto: Wolfgang Harste 10 Bilder Diese Stars sind bei den MTV European Music Awards 2022 nominiert

Wer ist für die MTV-Awards nominiert?

Einige der Nominierten sind:

Best German Act: Badmómzjay - Kontra K - Giant Rooks - Leony - Nina Chuba / Best Song: Bad Bunny, Chencho Corleone - „Me Porto Bonito“ - Harry Styles - „As It Was“ - Jack Harlow - „First Class“ - Lizzo - „About Damn Time“ - Nicki Minaj - „Super Freaky Girl“ - Rosalía - „Despecha“ / Best Video: Blackpink - „Pink Venom“ - Doja Cat - „Woman“ - Harry Styles - „As It Was“ - Kendrick Lamar - „The Heart Part 5“ - Nicki Minaj - „Super Freaky Girl“ - Taylor Swift - „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)“ / Best Artist: Adele - Beyoncé - Harry Styles - Nicki Minaj - Rosalía - Taylor Swift / Best Pop: Billie Eilish - Doja Cat - Ed Sheeran - Harry Styles - Lizzo - Taylor Swift / Best Hip Hop: Drake - Future - Jack Harlow - Kendrick Lamar - Lil Baby - Megan Thee Stallion - Nicki Minaj / Best Rock: Foo Fighters - Liam Gallagher - Måneskin - Muse - Red Hot Chili Peppers - The Killers

Wer gewinnt die MTV EMA 2022?

Das ist bis zum Beginn der Show nicht bekannt. Noch bis 9. November um 23.59 Uhr können Fans auf www.mtvema.com für ihre Favoriten in 17 Kategorien abstimmen, darunter „Bester Song“, „Bester Künstler“, „Beste Kollaboration“ und die beiden neuen Kategorien „Bestes Longform Video“ und „Beste Metaverse Performance“.

Wo haben die ersten MTV EMA stattgefunden?

Das erste Mal gingen die EMA 1994 in Berlin über die Bühne. Danach kehrten sie noch viermal nach Deutschland zurück: 2001 Frankfurt, 2007 München, 2009 Berlin, 2012 Frankfurt - und nun finden sie zum sechsten Mal hierzulande statt, in Düsseldorf.

Welche Künstler haben die meisten EMA Awards gewonnen?

Justin Bieber hat 21 Auszeichnungen bekommen, Eminem 16, One Direction und Lady Gaga je zwölf, Linkin Park und BTS je zehn, 30 Seconds To Mars neun, Britney Spears und Dima Bilan je acht.

Was ist neben der Verleihung noch los in der Stadt?

Die Verleihungsshow am Sonntag ist nur der Höhepunkt einer ganzen Woche voller Musik-Events. Vom 4. bis zum 12. November finden im Rahmen der MTV Music Week in Düsseldorf jeden Abend an verschiedenen Orten Konzerte und Partys statt. Und am 11.11. wird es schon mal spannend: Dann nämlich wird in der Nachtresidenz der Best German Act Award vergeben.

(csr)