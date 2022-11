Petfluencer des Jahres 2022 : Award für Langenfelder Katzenflüsterer

Langenfeld Der Langenfelder Nils Jacobi ist in Köln als „Petfluencer des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. Der „Catographer“ überzeugte die Jury mit professionellen Videos und Fotos, interessanten Inhalten und gut gepflegten Accounts auf TikTok und Instagram.

Sie tanzen zu Halloween auf Kürbissen, drehen Pirouetten in der Luft: die vier Katzen des Langenfelders Nils Jacobi. Und weil der nicht müde wird, seine kunstvollen Katzenvideos ins Netz zu stellen, hat er nun den German Petfluencer Award 2022 in der Kategorie „Petfluencer des Jahres“ gewonnen. Das teilt Svenja Loewenich von der „Tony Petfluencer Agency GmbH & Co. KG“ mit.