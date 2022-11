MTV-Awards in Düsseldorf : Gorillaz-Konzert aus der Tonhalle wird weltweit übertragen

Foto: Mtv/PA Media/dpa/Mtv 17 Bilder MTV EMA - diese Stars treten in Düsseldorf auf

Düsseldorf Die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf sind nicht nur das eine Event am 13. November. Es gibt mit der Music Week ein Rahmenprogramm in der Stadt - und dabei spielen unter anderem die Gorillaz ein Konzert in der Tonhalle. Der Auftritt wird weltweit übertragen.

Am 13. November werden in Düsseldorf die MTV-Awards verliehen, die Europe Music Awards, kurz EMA. Doch nicht nur das große Event am Sonntagabend wird dabei in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen. Bereits am Samstag davor findet in der Tonhalle ein Konzert statt.

Bei der sogenannten MTV World Stage tritt die mit einem Grammy und mehreren EMAs ausgezeichnete Band Gorillaz als Headliner auf. Die Band besteht aus den vier virtuellen vier Comicfiguren 2D, Murdoc Niccals, Noodle und Russel Hobbs. Gegründet wurden die Gorillaz 1998 von Damon Albarn, dem Sänger der britischen Gruppe Blur, und Jamie Hewlet, der als Zeichner und Co-Autor des Comics Tank Girl bekannt wurde.

Zu weiteren Künstlern, die in der Tonhalle auftreten, und ob es die Möglichkeit gibt, Tickets für den Abend zu bekommen, hat MTV keine Auskunft erteilt.

Foto: Wolfgang Harste 10 Bilder Diese Stars sind bei den MTV European Music Awards 2022 nominiert

Die Veranstaltungsreihe MTV World Stage wird bei Musikfestivals und Konzerten aufgezeichnet und bietet Fans die Möglichkeit, Auftritte ihrer Stars vom Sofa aus zu erleben.

Bei der Verleihung der Awards a, Sonntag im Dome in Rath treten - soweit bislang bekannt - folgende Künstler auf: Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, Gayle, Kalush Orchestra, Spinall, Äyanna, Nasty C und natürlich auch die Gorillaz.