Einkaufsstraße in Düsseldorf : Die Friedrichstraße wird zum Forschungsprojekt

Düsseldorf Studierende untersuchen, wie Waren klima- und umweltfreundlich in die Innenstadt kommen können. Das soll der Mobilitätswende helfen.

„Die Stadt will bis 2035 klimaneutral werden. Dafür muss einiges umgekrempelt werden“, sagte Lorth vor den 23 Stammtisch-Besuchern. „Dafür wird die Mobilitätswende angestrebt. Die bisherigen Konzepte dazu befassen sich aber in erster Linie mit der Mobilität der Menschen. Wie Waren demnächst klima- und umweltfreundlich in die Städte und auch wieder herauskommen, diese Frage wird meist nicht beantwortet.“ Diese Frage aber will Lorth, der in Friedrichstadt wohnt, beantworten. „Die Studierenden haben die Aufgabe, die Bedarfe zu analysieren. Wir müssen die Straße verstehen“, sagte Lohr. „Baulich geht auf der Straße nichts mehr. Deshalb muss man den eingeplanten multifunktionalen Seitenraum intelligent und flexibel nutzen.“ Man wisse, dass viele Ladezonen in den Städten an falscher Stelle lägen und zudem zu 80 Prozent zugeparkt würden. Lorth will Mitte nächsten Jahres Vorschläge machen, wie Fehler an der Friedrichstraße vermieden werden können.