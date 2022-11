Show in Düsseldorf : David Hasselhoff tritt bei den MTV EMAs auf

Erst im Oktober dieses Jahres entstand dieses Foto von David Hasselhoff in Köln. Er stellte die neue RTL+-Produktion „Ze Network“ vor. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die MTV Music Week in Düsseldorf läuft noch in dieser Woche, und am Sonntag steht dann der große Höhepunkt im Dome in Rath an: Die Vergabe der MTV Europe Music Awards. Und das mit dem Entertainment-Urgstein David Hasselhoff.

Der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff ist offensichtlich immer für eine Überraschung gut: Am Sonntag wird der 70-Jährige, der vor Jahrzehnten durch seine Hauptrollen in den Fernsehserien „Knight Rider“, „Baywatch“, musikalische Veröffentlichungen und einige private Skandale für internationales Aufsehen sorgte, bei der der Vergabe der MTV Europe Music Awards (EMAs) auftreten. Das teilte der Sender am Dienstag mit.

Auch Tate McRae ist Teil des Line-ups der MTV EMAs 2022. Die internationale Show wird live aus Düsseldorf übertragen und von Rita Ora sowie ihrem Partner Taika Waititi moderiert. Tate McRae ist mit mehr als 3,2 Milliarden Streams, mehr als 700 Millionen Videoaufrufen, einem Top-40-Hit und mehreren Tanz-Hits schon jetzt ein Popstar. Ihre Single „You Broke Me First“ hat über 1,4 Milliarden Streams weltweit.

Tate McRae und David Hasselhoff werden neben den bereits angekündigten Künstlern Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, Gayle, One Republic, Kalush Orchestra, Spinall, Äyanna und Nasty C auftreten.

Außerdem werden die deutsche Influencerin Leonie Hanne sowie die kanadische Singer-Songwriterin Lauren Spencer Smith bei den MTV EMAs am Start sein und sich zu den bereits angekündigten Moderatoren Julian Lennon, Leomie Anderson und Sam Ryder gesellen. Fans können noch bis morgen um 23.59 Uhr auf www.mtvema.com für ihre Favoriten abstimmen.

Die letzten exklusiven Stehplatztickets für die MTV EMAs sind ab sofort sowie ein finales Kontingent an Sitzplatzkarten ab Donnerstag an 13 Uhr via @mtvgermany, @mtvema sowie bei ticketmaster.de erhältlich. Die EMAs werden live auf MTV in mehr als 170 Ländern sowie auf Pluto TV und Comedy Central in Deutschland übertragen.

(bpa)