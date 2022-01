Corona-Fall bei Beethovens Neunter : Da waren‘s nur noch zwölf

Düsseldorf Adam Fischer dirigierte Musikverein und Symphoniker in der Tonhalle bei Beethovens Neunter. Wegen eines Corona-Falls musste der Chorsopran in reduzierter Besetzung singen.

Dank eines sorgfältigen Hygienekonzeptes konnte im jüngsten „Sternzeichen“-Konzert Beethovens 9. Sinfonie d-Moll mit groß besetztem Orchester und dem Chor des Städtischen Musikvereins in Tonhalle aufgeführt werden. Trotz aller Vorsicht gab es jedoch am Konzerttag einen Corona-Verdachtsfall, der zur Folge hatte, dass „ein ganzer Pool von Sopranistinnen“ (so Intendant Michael Becker) nicht teilnehmen konnte.

All das potenzierte sich in Beethovens Spätwerk, das in erster Linie wegen des Schlusssatzes – der Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“ – unsterblich geworden ist. Fischer setzte auf reich differenzierte, dynamisch breit gefächerte Interpretation, was sich wohltuend abhob von so mancher grobkörniger Wiedergabe. Die Musiker folgten ihm gerne und ließen immer wieder aufhorchen. Stellvertretend seien der behutsame Pianissimo-Einstieg der tiefen Streicher in die bekannte Freuden-Melodie und das tadellose Solo der vierten Hornistin gewürdigt.