Vor 75 Jahren präsentierte die legendäre Kabarett-Bühne ihr erstes Programm : Kommödchen feiert sein Jubiläum mit „Bulli“

Düsseldorf Das erste Kommödchen-Programm wurde vor 75 Jahren aufgeführt. Das war am 29. März 1947. Am Tag des Jubiläums wird das Ensembles sein neues Stück präsentieren: „Bulli“ – ein Stück zur Lage unserer Utopien und Sehnsüchte.

„Positiv dagegen“ ist gar kein schlechter Titel für ein Kabarettprogramm. Und er würde heute noch neugierig machen, Widerspruch anstacheln und zum Nachdenken anregen. Also alles, was Kabarett so braucht. Der Titel ist nicht alt, sondern – in Kabarettkategorien gedacht: uralt. Vor 75 Jahren kam das Programm auf die Bühne, es war das erste des Düsseldorfer Kommödchens, und Kay und Lore Lorentz waren Anstifter, Gründer, Mittäter. Genauer datiert war es der 29. März 1947. Mitten in der noch kargen Trümmerzeit nahm das Kommödchen seinen vom widerspenstigen Geist beseelten Betrieb auf. Dass dieser auch heute noch fidel weiterrattert, ist zunächst dem Gründerpaar und anschließend ihrem Sohn mit gleichem Namen zu verdanken, Kay Lorentz, der mit seiner Ehefrau Elke das Kommödchen mit immer neuen Ensemble-Programmen und Gästen aufpoliert.