NRW-Filmpremiere in Düsseldorf : Ein ernstes Thema in leichter Verpackung

Düsseldorf Der Film „Wanda, mein Wunder“ feierte im Bambi-Kino jetzt Premiere. Die Schweizer Regisseurin Bettina Oberli gab Einblicke in ihre Arbeit zu einem spannenden Film.

Bettina Oberli erzählt ihre Geschichte unaufgeregt, immer nah an ihren Protagonisten. „Ich wollte ein ernstes Thema leicht verpacken“, sagt die Regisseurin beim Besuch im Bambi-Kino zur NRW-Premiere am Donnerstagabend. „Mich hat es einfach interessiert, wie es für die Frauen ist, die regelmäßig ihre Heimat verlassen, um in der Schweiz oder in Deutschland Menschen zu pflegen“, sagt sie. In der Regel dürfen die Helferinnen drei Monate im Land bleiben und müssen dann wieder zurück nach Polen, Ungarn oder Tschechien, um danach erneut für drei Monate wieder einreisen zu können. „Wanda bekommt einen sehr intimen Einblick in die Familie. Als sie schwanger wird, bringt es das fragile Gefüge vollkommen durcheinander und die Lebenslügen aller werden offen sichtbar“, fasst Oberli zusammen. Die Idee zum Film hatte die Schweizerin bereits 2015. Gedreht wurde 2019. „Eigentlich hätte der Film Anfang 2020 in die Kinos kommen sollen, aber bislang waren wir nur auf Festivals damit und meistens konnten wir ihn nur digital zeigen“, bedauert die Regisseurin. Das Publikum am Premierentag war begeistert und konnte von eigenen Erfahrungen als Pflegerinnen berichten.