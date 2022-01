Tina Teubner begeistert im Kommödchen : „Ich zerfließe wie ein Camembert im Sommer“

Düsseldorf „Ohne dich war es immer so schön“, heißt das neue Programm von Tina Teubner und Ben Süverkrüp. Die Premiere wurde jetzt begeistert gefeiert. Noch bis Samstag ist das Programm im Kommödchen zu sehen.

Tina Teuber, Ben Süverkrüp und das Kommödchen – das ist eine vertrauensvolle, über viele Jahre gefestigte Dreieinigkeit. Fast alle Premieren haben die Kabarettistin und ihr kongenialer Pianist und Ehemann auf der Düsseldorfer Bühne gefeiert. Ihr neues Programm „Ohne dich war es immer so schön“ konnte mit einem Jahr coronabedingter Verzögerung endlich aufgeführt werden und ist noch bis Samstag zu sehen. In den Jubel nach der ersten Vorstellung fällt Tina Teubners Appell: „Wenn ihr Freunde habt, die euer Format haben, bitte schicken.“ Das kann man nur unterstreichen. Der Abend ist rund, unterhaltsam und spaßig.

Tina Teubner hat ihr Publikum im Griff, vom ersten Moment an. Sie legt ein rasantes Tempo an den Tag und beugt vor: „Manches klingt bei mir ein bisschen schroff, das ist professionell, ich bin ganz weich und lieblich, ich zerfließe wie ein Camembert im Sommer .“ Lautes Lachen, man kennt ja seine Tina. Mit milder Strenge beäugt sie, wen sie da vor sich hat: „Rechts spüre ich eine filigrane, intellektuelle Ausstrahlung, links eine rustikale.“ Sie spüre auch den Stress, die Wut, „ich bin die Summe Ihrer Pathologien.“

Genüsslich stachelt sie die üblichen Frotzeleien mit Ben Süverkrüp an. Der sitzt dabei meist duldsam am Klavier, schweigt und lächelt. Bringt er sich vorsichtig ein, wird er gekonnt ausgebremst. Wenn die beiden aber gemeinsam musizieren, erlebt man vollendete Harmonie. Tina Teubner singt nicht nur, sie hat Geige studiert und ist eine Meisterin auf der singenden Säge, die sie wehklagend einsetzt. Es gibt so viel zu bemängeln auf der Welt! Dem brillanten Pianisten Süverkrüp wird aber auch ein hinreißendes Solo gegönnt. Bei einer musikalischen Tour de force mutieren Klassiker von Mozart, Chopin und Beethoven zu Schlagern.