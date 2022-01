Musikveranstaltung in Rheinberg : Enni-Night of the Bands wegen Corona abgesagt

Rheinberg Corona macht den Veranstaltern auch 2022 wieder einen Strich durch die Rechnung: Die Enni-Night of the Bands in Rheinberg findet nicht statt. Geplant war die Live-Musik-Nacht für Samstag, 15. Januar.

Rheinberg Am Samstag, 11. Januar 2020, fand in Rheinberg die elfte Enni-Night of the Bands statt. 14 Musikgruppen traten an einem Abend auf, in zwölf Lokalen genoss das Publikum ganz unterschiedliche Musikstile und gecoverte Songs, tanzte und hatte Spaß. Die Säle und Gaststätte waren proppenvoll wie auch schon in den Jahren zuvor. 2021 fiel die beliebte Musik-Nacht dann erstmals der Corona-Pandemie zum Opfer. Und auch jetzt bleibt es still in der Stadt. Adam Ruta und sein Team haben das Live-Musik-Event in Absprache mit dem Hauptsponsor Enni (Energieversorgungs-Unternehmen aus Moers) erneut abgesagt. Die 12. Enni-Night of the Bands hätte am Samstag, 15. Januar, in Rheinberg stattfinden sollen. „Wir halten aber auf jeden Fall an der Enni-Night fest“, versicherte Adam Ruta jetzt. „Wir hoffen, dass wir bald wieder Live-Musik in Rheinberg präsentieren können. Rutas Agentur Gastro Event mit Sitz im ostfriesischen Moormerland richtet die Musiknächte seit Jahren in zahlreichen deutschen Städten aus. Mit dem Unternehmen Enni als regionalem Partner gibt es sie in Moers, Xanten und Rheinberg.