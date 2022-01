Kultur Bahnhof Eller zeigt Druckgrafiken : Die Wiederentdeckung einer alten Kunst

Eine Besucherin in der Druckgrafik-Ausstellung im Kultur Bahnhof Eller. Foto: Claudia Hötzendorfer/Hötzendorfer

Düsseldorf Der Kultur Bahnhof Eller zeigt bis zum 20. Februar 120 Druckgrafiken von 27 Künstlern. In der Verkaufsausstellung sind Werke schon ab 100 Euro zu bekommen.

Die traditionelle Druckgrafik könnte man heute als die ungeliebte ältere Schwester der Fotografie bezeichnen. Dabei war ihr Start vielversprechend und ist immerhin schon rund 500 Jahre her.

Lange war die Druckgrafik neben der Malerei das künstlerische Medium, um Wirklichkeit abbilden zu können, bis ihr die Fotografie irgendwann den Rang abzulaufen begann. „Es ging einfach schneller, Fotos zu machen, und man konnte in großen Formaten arbeiten“, erklärt Gerolf Schülke – Kurator der Ausstellung im Kultur Bahnhof, warum die Kamera immer wichtiger wurde. An Kunstakademien wurden Grafik-Klassen geschlossen. Druckwerkstätten verschwanden, Fachmessen und auf Grafiken spezialisierte Galerien ebenso. Erst seit einigen Jahren erwacht wieder ein Interesse an dieser Kunstform.