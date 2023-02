Menschen aus Düsseldorf Raths einzige Kinderärztin geht in den Ruhestand

Am Dienstagnachmittag behandelte Kraus dann ihren letzten kleinen Patienten – nun ist sie keine praktizierende Kinderärztin mehr. Seit 29 Jahren war sie in Rath tätig und widmete sich täglich mit viel Herzblut und Engagement den Sorgen und Nöten ihrer kleinen und größeren Patienten. Eine Anzeige im Ärzteblatt machte sie damals auf die Praxis in Düsseldorf an der Westfalenstraße 26 aufmerksam.