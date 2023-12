Bürgermeisterin enthüllt Pläne für Kaarst Stadt erteilt zusätzlicher Finanzierung der Kultur eine Absage

Die Kulturschaffenden in Kaarst sind besorgt: Welche Folgen sind für die Kultur ab 1. Januar 2024 durch die in der vergangenen Woche vorgestellte Umstrukturierung des kulturellen Bereichs zu erwarten? Wie sieht es zukünftig mit der Finanzierung aus? Zu einem Informationsgespräch mit Bürgermeisterin Ursula Baum hatte der vor gut einem Monat gegründete Verein „Kulturform Kaarst“ geladen. Der Vorsitzende Göran Wessendorf freute sich über zahlreiche Interessenten, wenn auch der Raum in der VHS nicht ganz gefüllt war.