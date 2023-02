Fußballhalle in Düsseldorf Neue Talentschmiede in Heerdt

800 Quadratmeter Kunstrasen, aufgeteilt in zwei je 400 Quadratmeter große, durch Banden und Netze abgetrennte Übungsfelder. Dazu kommen eine kurze Sprintbahn, Umkleidekabinen mit Sanitärräumen, Büros und Besprechungsräume, jede Menge fußball-spezifisches Übungsmaterial sowie die Geburtstagsecke – fertig ist die Sports-Hall an der Heesenstraße in Heerdt.