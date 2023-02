Kunst im Tunnel (Kit) Expedition ins Reich ungewohnter Klänge

Sieben Installationen, verortet an der Schnittstelle von Musik, Sound Art und bildender Gegenwartskunst, ermöglichen dort eine Expedition in ein Reich ungewohnter Klänge. Harmonisches und Dissonantes, Vertrautes und Experimentelles, meditative Rhythmen wie in der Arbeit „Within“ und rasante Tonfolgen wie in „Hunt (this wooden slavery)“ – all das und weit mehr findet sich in den Werken des Komponisten, der 1971 in Belgrad geboren wurde und seit langem in Düsseldorf lebt.