Verkehr in Düsseldorf Der schlimmste Parkplatz der Stadt

Düsseldorf · Über viele Jahre hinweg wurden die Schlaglöcher auf dem Parkplatz an der Ernst-Poensgen-Allee in Düsseldorf-Grafenberg immer tiefer. Und ganz plötzlich rückten dann die Bagger an – wie es dazu kam.

07.02.2023, 09:29 Uhr

Dies ist keine idyllische Seenlandschaft, sondern der Parkplatz an der Ernst-Poensgen-Allee. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel