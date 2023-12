Notdienst im Kreis Mettmann So klappt es mit dem ärztlichen Notdienst an Weihnachten, Silvester und Neujahr

Wer an Weihnachten, Silvester oder Neujahr akute, gesundheitliche Probleme bekommt, kann sich an den ärztlichen Notdienst wenden. Dieser ist an den Feiertagen genauso im Einsatz wie sonst abends, nachts oder an den Wochenenden. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) informiert, sind in ihrem Zuständigkeitsbereich über 90 Notdienstpraxen an diesen Tagen geöffnet, die ohne Voranmeldung aufgesucht werden können.