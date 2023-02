IHK-Konjunkturbericht sieht bessere Stimmung Was Düsseldorfer Unternehmen vom Jahr 2023 erwarten

Die Lage ist nicht gut, aber weniger schlimm als befürchtet – das ist das zentrale Ergebnis des aktuellen IHK-Konjunkturberichts. Die beiden Industrie- und Handelskammern Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf haben am Dienstag ihre erste Analyse für dieses Jahr veröffentlicht und dafür etwa 850 Betriebe in der Region befragt, davon rund 200 in der Landeshauptstadt.