Neues Angebot an Düsseldorfer Klinik Ein besonderer Raum für Angehörige auf der Intensivstation

Knauber beschäftigt sich seit langem mit Menschen, die sich in einer „Grenzsituation“ befinden. Zum neuen Konzept der Intensivstation gehört daher nun ein Raum für Gespräche mit Angehörigen, in dem sie mit einem Arzt oder einer Intensivpflegekraft sprechen können. Dieses Gespräch in einem „möglichst unbelasteten Setting“ zu führen, sei wichtig, damit es zu einem Gespräch auf Augenhöhe kommen könne, in dem ausreichend Platz für Gefühle, Erwartungen und die aktuelle Situation des Patienten sei, sagt Knauber.