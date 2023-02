Sport in Düsseldorf Vorbereitungen auf EM-Jahr 2024 laufen

Welche Spiele werden in Düsseldorf ausgetragen? „Fünf Mal rollt der Ball in Düsseldorf“ – so steht es auf den Plakaten zur Fußball-Europameisterschaft. Fest steht bisher, an welchen Terminen die Spiele in der Merkur-Spiel-Arena ausgetragen werden. So erfolgt der erste Anpfiff auf Düsseldorfer Rasen am 17. Juni 2024, weitere Begegnungen der Teams finden am 21. und 24. Juni sowie am 1. und 6. Juli 2024 statt. Letzteres Spiel wird ein Viertelfinale sein. Welche Mannschaften und Nationen dann gegeneinander antreten, ist allerdings erst nach der Gruppenauslosung Ende 2023 bekannt. Die Fußball-Europameisterschaft beginnt mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München.