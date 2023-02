Kinderbetreuung in Düsseldorf Ein eigener Bach für die Heilig-Kreuz-Kinder

„Unsere Pädagogik ist offen gestaltet. Wir schauen genau hin, was das Kind braucht, was es uns signalisiert. Wir helfen dem Kind, seinen nächsten Schritt zu gehen. Es soll viel ausprobieren, erforschen können und selber seine Erfahrungen machen“, sagt Themann. Und dieser Ansatz spiegelt sich auch in der Gestaltung des Außengeländes wieder. So sind beispielsweise die Aufgänge zum Rutschenhügel unterschiedlich schwer gestaltet. „Dadurch wird dieser nicht langweilig und ist für Kinder in verschiedenen Entwicklungsstufen geeignet, die sich dort immer mehr trauen können“, sagt Suste Kraljevic. Das würde das Selbstbewusstsein stärken.