Umstrukturierung im Rathaus Eine Doppelsitze für Kaarster Kultur

Am Ende keine Verabschiedung, kein Dankeschön – zumindest im öffentlichen Teil der Kulturausschusssitzung. Dieter Güsgen, Leiter Bereich Kultur und Stadtmarketing, geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Es war somit das letzte Mal, das er in verantwortlicher Stellung am Kulturausschuss teilnahm. Stattdessen Streit: Mitglieder im Kulturausschuss reagierten verschnupft. Vor allem aus der CDU kam die Kritik, der Ausschuss sei nicht zu einem früheren Zeitpunkt mit einbezogen worden. Dass Dieter Güsgen gehe, wussten alle schon lange. Doch erst im Dezember werde dem Ausschuss die neue Struktur der städtischen Kultur vorgestellt. Auch die SPD hätte sich im Vorfeld mehr Transparenz gewünscht. Sie thematisierte auch die Angst bei Kulturschaffenden in Kaarst: Geht die Kultur ein Stück weit unter oder bleibt sie in guten Händen?