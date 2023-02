Straßen in Düsseldorf Die Goltsteinstraße wird neu gegliedert

Der Aufschrei war groß im Herbst vergangenen Jahres, als bekannt wurde, dass für Kanalbauarbeiten in der Goltsteinstraße vier Bäume am Rand des Hofgartens gefällt werden sollten. Denn da der Kanal unter der Parallelstraße zur Schadowstraße nur in offener Bauweise verlegt werden konnte, musste eine Umgehungsstraße her – und da kam eben nur eine Fläche im Hofgarten infrage. Aber da spielten die Anwohner nicht mit, sie protestierten gegen die Fällung – mit Erfolg: Durch die Veränderung der Kurvenlage konnte eine die Bäume umfahrende Straße angelegt werden. Auch das Amt für Verkehrsmanagement optimierte seine Planungen für die anschließende Erneuerung der Straße. Daher wurde die Nutzung der Umgehungsstraße im Anschluss an die Kanalbauarbeiten nicht mehr benötigt.