Guten Morgen und Helau!

Noch schläft das jecke Treiben auf den Düsseldorfer Straßen, doch spätestens in ein bis zwei Stunden werden die ersten Karnevalisten in Straßenbahnen und auf Gehwegen zu sehen sein.



Bis es so richtig los geht, lassen wir uns von jecken Heimkehrern noch mal erzählen, was am rheinischen Karneval so schön ist. Wer da nicht in Stimmung kommt...