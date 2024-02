Karneval in Düsseldorf Noch immer viele Wildpinkler trotz zahlreicher Toiletten

Dabei ist es noch nicht allzu viele Sessionen her, da stank der Platz, aber auch manche Gassen der Carlstadt, noch regelrecht nach Urin. Mittlerweile wird die Kirche daher durch mobile Zäune geschützt. Auch das Bußgeld für Urinieren in der Öffentlichkeit beträgt inzwischen fast 180 Euro. Doch gegen Wildpinkler können – wenig überraschend – vor allem mehr WCs helfen. 506 temporäre Toiletteneinrichtung (2023: 428) hat die Stadt in diesem Jahr aufgestellt, mehr als jemals zuvor. 94 Wildpinkler wurden an Altweiber trotzdem ertappt (2023: 108). 2018 waren es am selben Tag allerdings noch 120, bei nur 80 öffentlichen Toiletten.